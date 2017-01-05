學測將屆 旭光高中為同學舉辦「祈福儀式」
大學學測將屆即將登場，草屯旭光高中為祈願同學考試順利，今〈5〉日特為同學們舉辦「祈福儀式」，並贈送給每位學生象徵「高中」的紀念品，讓學生都充滿信心要迎接學測。
旭光祈福儀式首由校長吳明順的擊鼓聲中熱鬧開場，為學生加油打氣，校方贈送給每位學生的蛋糕、粽子、文具等紀念品，並在每個蛋糕上插有「旭日東昇、光耀金榜」的小旗子，代表旭光高中學生，考試一定「高中」。
同時校方也事先準備祈願板，讓學生寫下心中的志願，把祈願板掛在學校的許願樹上，讓他們能如願達到目標。校長吳明順表示，希望透過祈福儀式，讓學生在考場上定心、靜心、專心，並計充滿信心中迎接學測，發揮最佳實力，考出好成績。
校方指出，其實在日前，校長吳明順也帶領高三導師群前往草屯惠德官，在大成殿孔子神位面前，為高三學子虔心祈求，並帶回諸聖加持的御守，由導師親自為每位同學佩戴，配合學生們的誓詞，希望能為學生帶來好運，讓他們面對大考更具信心。
(中時)
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