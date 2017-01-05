立院臨時會 6日朝野協商總預算案

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立法院長蘇嘉全今天上午召集朝野協商臨時會相關事宜後，中午舉行全院談話會，確定臨時會開到20日，僅處理106年度中央政府總預算案、電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案。

蘇嘉全昨天召集朝野協商召開臨時會相關事宜，但因民主進步黨立法院黨團擬處理包括民國106年度中央政府總預算案、考試院副院長人事同意權案，以及證券交易稅條例第2條之2修正草案與都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案。

但因國民黨團只願處理總預算案，協商沒有結論。上午9時40分蘇嘉全二度召集朝野協商，一直到中午12時才達成共識。依協商結論，臨時會今天起開到20日，僅處理106年度中央政府總預算案、電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案。

此外，攸關當沖證交稅率減半的證券交易稅條例第2條之2修正草案與都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案不在臨時會處理，新會期2月17日開議，考試院副院長人事同意權待新會期開議後處理。

協商結論指出，2月17日邀行政院長率各部會首長列席報告施政方針及施政報告並備詢；2月1日新會期立法委員辦理報到後，各黨團同意2月17日開議後，就處理考試院副院長人事同意權案。

下午2時30分召開第一次臨時會，但僅宣讀臨時會議程後即休息，明天上午將再度舉行朝野黨團協商，研商「106年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。1060105

(中央社)