倪爸＋安仔想推足球實驗中學

陳信安（左）與倪重華因為足球而結緣。（李弘斌攝）

一個是曾打造出林強、伍佰等巨星，被稱為「搖滾教父」的前台北市文化局局長「倪爸」倪重華，一個是台灣唯一擁有亞足聯職業級教練證的「安仔」陳信安，兩人因為倪重華的兒子愛踢球而結緣，這對文化人和足球人也有一個想法，希望一起推動「足球實驗中學」。

「倪爸之前已經成立了音樂實驗中學，我們想說以足球為核心，配合其他課程，或許也可以來嘗試。」陳信安說。

其實，倪重華目前就讀國一的兒子，已經在陳信安的足球俱樂部踢了5年，5日是以「家長」身分出席陳信安與香港切爾西足球學校的合作記者會。「倪爸」笑著說，自己其實原本只是想喝杯牛奶，沒想到和足球的緣分愈來愈深，變成「開牧場的」。

「我兒子大班的時候，因為表哥比賽缺人被拉去踢球，結果就踢出興趣了，」倪重華說，之前讓兒子待過3個足球俱樂部，直到碰上陳信安才定了下來，一待就是5年。

「我從信安教練那邊得到很多啟發，不只是足球，甚至還有教育小孩，足球是很好的教育輔助，」倪重華說，陳信安告訴他，踢球重點不在成績，而是要讓小朋友有興趣，會一直踢下去，「真的要發光發熱，那是18歲以後的事情。」以前他看小孩英文沒考好，就會很緊張，現在也能以平常心看待。

(中時電子報)