北醫伸援手 越南父跨海捐腎救愛女
24歲來自越南福壽省的裴氏鸞，去年4月卻突然被診斷為腎衰竭，必須一輩子洗腎，面對家計與龐大醫藥費，所幸有北醫在八仙塵爆後所成立的蘇家陞器官捐贈基金幫忙，透過父親捐腎，並於北醫進行移植手術，讓她重獲新生。父女兩手術後恢復良好，裴氏鸞感恩的看著父親說：「一直很感謝父親生我、拉拔我長大成人，沒想到這次生病，又讓父親養了我一次。」
裴氏鸞說，來台工作就是為了分擔家計，在被診斷為腎衰竭後，最擔心的就是成為家人的負擔。裴氏鸞的父母在得知女兒的病況後焦急不已，裴氏鸞的父親為了寶貝女兒的健康，主動表示要捐腎給孩子。
裴氏鸞心疼地說，父親知道她生病後，在越南食不下嚥、睡不著覺，體重從47公斤掉到43公斤，因為擔心父親身體狀況受影響，裴氏鸞原本打定主意洗腎，但在家人不斷勸說下，並詢問醫師確認父親健康不會有大礙後，裴氏鸞才決定接受父親移植一顆腎臟。
北醫管理發展中心執行長、腎臟科醫師吳麥斯教授表示，裴氏鸞當初被診斷為腎衰竭時，國內法規尚未修改，她因為工作期限制，必須在去年底返回越南，由於當地就醫不便， 全家人也擔心醫療技術及經濟問題，因此當裴氏鸞的父親提出捐腎一事時，醫師也認為來台進行腎臟移植可獲致最佳的治療效果，經詢問確認適法性沒問題後，父親也隨即來台接受身體檢查等程序。
根據台灣器官捐贈移植登錄中心資料顯示，2016年國內等待器官捐贈進行移植的病患逾8千900人，其中又以等待腎臟移植人數6千8百多人最多。 吳麥斯指出，對腎衰竭患者而言，如能進行器官移植，身體康復狀況會較透析治療來得好；比較透析治療與腎臟移植的治療情形，台灣進行血液透析治療5年存活率為56％，腹膜透析為66％，而腎臟移植的5年存活率達93％，遠高於透析治療。
(中時)
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