林心如 袁弘、馬天宇、洪小鈴 高顏值組合攜手合作

中視周間九點檔新戲《秀麗江山之長歌行》將於1月10日上檔。本劇講述東漢王朝開國皇帝劉秀和皇后陰麗華在雲台二十八將幫助下創建偉業的故事。新朝年間，劉秀於長安太學求學之時，結識了鄧禹、劉玄、馮異等少​​年才俊及童年的陰麗華，在戰亂期間彼此相互扶持共同打拼的故事。

劇中最常聽到的是劉秀常掛在嘴邊的「娶妻當如陰麗華」，其實除了陰麗華本身的美貌之外，劇中這一角色，自小不同於一般女孩兒，個性聰明機靈、好學志氣高，胸懷復興漢朝救天下百姓的心志，她也終其一生實踐了這句話所富含的涵義、做了各方面的努力。

本劇2013年在象山影視城開鏡拍攝， 2016年江蘇衛視播出，並將於1月10日於中視頻道為台灣首播。2016年林心如與霍建華閃婚後、接著懷孕休息期間，台灣觀眾可以在電視上看到的林心如的大作。身兼製作人的她事事親力親為，曾經也說純當演員與當製作人需顧及的面向差距很大、更需面面俱到考慮周全。

而在《步步驚心》中飾演「十三阿哥」的超實力派演員袁弘，與林心如在《秀麗江山之長歌行》中貫串整齣劇的戀愛戲，也讓兩人形塑成新的螢幕CP。劇中林心如雖貴為千金，但自小便胸懷大志、有「漢子性格」，與飾演表姊鄧蟬的洪小鈴情深義重，洪小鈴也曾演出中視《青梅竹馬》、《天下無雙》，近幾年間兩人共同合作多部古裝劇。而曾演出中視《幻城》的馬天宇，也在劇中演出嚴子陵，是太學時劉秀（袁弘飾）、陰麗華（林心如）、鄧禹（關智斌飾）的同學。這群自小一起長大的弟兄姊妹們，一路的開疆闢土、相互扶持共創天下，彼此間的情義相挺也蔚為佳話。

不同於一般的宮鬥戲，本劇中陰麗華（林心如飾）雖與家人親友間偶有衝突，但始終努力維繫彼此感情。陰麗華雖沒像陰戟一樣衝鋒陷陣，但憑藉著她的賢良淑德、聰穎智慧，也成為中國史上第一個死後有諡號的皇后。而她兼具美貌賢德，「辭后」的賢行，更成為皇帝劉秀一生感恩也心繫的對象。

《秀麗江山長歌行》將於1月10日起，中視每週一至週五晚間9點隆重播出。

(時報周刊)