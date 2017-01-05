桃猿女孩7人離隊 2人轉戰播報班底

我要評比

中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls陣容變動，球團今天宣布Amis、妍言、Lily、卉妮、采依、Coya、妃比等7人離隊，其中Amis與妍言接受邀請擔任播報班底。

LamiGirls去年編制23人是中華職棒4隊中人數最多，也是桃猿隊主場「猿風加油」的靈魂人物，球團今天宣布7人都因個人生涯規劃離開，對她們表達感謝與祝福。

球團宣布徵選計畫「2017年LamiGirls星計畫」，招募4名啦啦隊新成員，即日起上網報名，2月5日公開初選、2月25日決選，場地在三創園區。評審團有藝人孫協志、曹西平、陳思璇、Kimiko。

今年LamiGirls獲得球團及不動心娛樂公司規劃的藝人訓練、兩年經紀約，每年籌備推出音樂作品。

LamiGirls當中，網路人氣第一的成員Amis艾蜜絲即將卸下應援服，她與另一名資深成員妍言接受球團邀請，轉戰播報台，擔任Lamigo TV的播報球評班底。

擅長唱歌的Lily退出之後，球團也計畫邀請她在動紫大盛回歸演唱。1060105

(中央社)