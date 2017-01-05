新疆和田地委書記 違紀失職遭調查
中共中央紀律檢查委員會官網今天公布，新疆和田地區地委書記張金標因為涉嫌嚴重違紀和失職失察正接受調查。而數日前，當地才傳出一棟政府大樓遭到襲擊。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，53歲的張金標2016年5月剛從中共新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州黨委書記任上調到和田。
3個月前，和田地區下屬的和田市委書記陳遠華因為受賄和濫用公款遭到開除。4日，新疆民政廳副廳長、黨組書記莫娟因受賄罪一審被判刑16年。
這次官方通報沒有說明張金標遭調查的原因及具體罪名。不過報導說，自然資源豐富的新疆近年來多次發生暴力事件，維吾爾族和漢族人的衝突已導致數百人死亡。
日前也傳出3名襲擊者駕駛汽車衝進和田地區墨玉縣政府大院，在揮刀刺死2人後被擊斃。不過此消息沒有得到官方證實。1060105
(中央社)
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