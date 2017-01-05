隨總統出訪傳將入閣 林聰賢：勿多聯想
總統蔡英文將出訪中美洲友邦，宜蘭縣長林聰賢隨同前往。由於盛傳林聰賢是未來內閣人選，這次出訪也被傳是入閣前的見習。林聰賢今天說，這次只是見學，請外界勿多做聯想。
蔡總統將從7日起展開「英捷專案」，出訪中美洲4個友邦國家，而林聰賢在隨同出訪名單中。
蔡總統上任後，宜蘭地方早就盛傳，林聰賢未來在卸任後是內閣人選，甚至不排除在他任期過半後就會提早入閣。這次隨同總統出訪，可能是在為之後的入閣做準備。
林聰賢今天表示，事前並不知道獲邀，約在兩週前總統府才通知他是否願意一起出訪。
「請外界不要有過多的聯想」林聰賢說，他長期在地方服務，較缺乏外交經驗，因此才陪同出訪，這次難得獲邀，只是抱著見學的心情。1060105
(中央社)
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