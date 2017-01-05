高麗菜價格暴跌 菜農低價開放民眾採摘

高麗菜價格暴跌，嘉義縣溪口鄉菜農蔡雪嬌不捨高麗菜腐敗，透過臉書於7日開放民眾採摘（1顆新台幣10元），地點在溪口開元殿附近。

臉書PO文的蔡雪嬌今天表示，去年9月風災後，蔬菜價格飆漲，菜農紛紛搶種，不過，近來可收成的高麗菜價格暴跌，若僱用工人採收，以1天工資新台幣1200元、紙箱成本28元，根本不敷成本，且現在也請不到工人。

蔡雪嬌指出，不忍3分多地、估算約有9000多顆高麗菜腐敗，才會在臉書PO文「來嘉義遊玩，順便到溪口自採高麗菜，1顆10元、約2至4斤重，需自備袋子及工具，地點在溪口開元殿（鄭成功廟）附近」。

蔡雪嬌歡迎民眾7日來溪口當1日農夫，也能體驗農民的辛苦；蔡雪嬌的PO文今天吸引1000多名網友按讚及200多位民眾分享。1060105

(中央社)