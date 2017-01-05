台灣國際蘭展結合VR 3月4日後壁開展
一年一度的台灣蘭展日前因舉辦地點爭議不斷，最後仍確定留在後壁蘭花生技園區舉辦，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息」為主題，預計3月4日至3月13日登場，帶給民眾不同的賞蘭感受。
台灣國際蘭展被譽為國際三大蘭展之一，雖日前台南市政府與議會雙方對於展覽地點舉棋不定，最後決議留在後壁蘭花生技園區展開，讓在地蘭花業者相當開心，也期盼2017年的台灣國際蘭展，能顯示台灣蘭花的產業競爭力。
2017台灣國際蘭展依舊規畫奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，結合水綠生態、科技智慧、生命蘭坊、探索感動等核心，並導入時下流行的虛擬實境（VR）技術，帶民眾深入蘭花世界，呈現蘭花產業的未來。
蘭花是植物生態系中重要指標之一，因蘭花特殊的生命力、耐受性及高適應力，使其成為世界上數量最龐大的開花植物家族，今年台灣國際蘭展研討會也將配合「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息」主題，發掘更多蘭花藥用的價值。
2017台灣國際蘭展將於3月4日到3月13日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區登場，一系列精采的活動，要讓有「蘭花之都」美稱的台南，繼續成為國際花卉市場矚目的焦點，再現台灣蘭花王國風華。
(中時)
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