桃園市府首座休閒農業區 擇定蓮花園

桃園市政府今(5)日正式劃定觀音區蓮花園休閒農業區為全市第一個休閒農業區，市長鄭文燦表示，未來可發展民宿、休閒農場，並配合周邊的甘泉寺、白沙岬燈塔、草漯保障宮等景點推動觀音小旅行，讓觀音區成為桃園觀光一大亮點。

桃園市政府共規劃發展10處休閒農業區，去年提出大園區溪海花卉及觀音蓮花園兩處申請休閒農業區，經過農委會一年審查，去年12月27日劃定正式公告「觀音區蓮花園休閒農業區」，桃市府擇定今日正式劃定成立，面積約591公頃，未來配合觀音區蓮花產業、蓮花農場、休閒農場及古厝等農村景點，將能進行整體規劃及行銷，吸引更多遊客到此遊憩。

鄭文燦指出，觀音區蓮花產業興盛，也是農業發展蓬勃，透過劃定休閒農業區，相信能讓「觀音蓮花季」再造風華，也讓更多旅客體驗竹編、草編、焢窯等農村生活，未來遊客到訪觀音將不僅1日遊，也可數日定點旅遊。

他說，市府也規劃設置自台灣高速鐵路桃園站至觀音蓮花園休閒農業區的公車路線，將讓遊客更方便；也透過與農委會合作，整體規劃旅客服務中心、展覽館、單車等設施，讓觀音成為方便旅客體驗綠色旅遊樂趣的優質休閒農業區。

桃市府也與交通部觀光局合作推動「白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程」，未來配合甘泉寺、農村及客庄體驗讓觀音在休閒農業方面可獲得長足發展；市府將設置約6公頃的「崙坪文化地景園區」，開發中的草漯新市鎮也將規劃自草漯至青埔的聯絡道路，讓觀音生活品質越來越好。

(工商)