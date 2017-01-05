桃園市府首座休閒農業區 擇定蓮花園
桃園市政府今(5)日正式劃定觀音區蓮花園休閒農業區為全市第一個休閒農業區，市長鄭文燦表示，未來可發展民宿、休閒農場，並配合周邊的甘泉寺、白沙岬燈塔、草漯保障宮等景點推動觀音小旅行，讓觀音區成為桃園觀光一大亮點。
桃園市政府共規劃發展10處休閒農業區，去年提出大園區溪海花卉及觀音蓮花園兩處申請休閒農業區，經過農委會一年審查，去年12月27日劃定正式公告「觀音區蓮花園休閒農業區」，桃市府擇定今日正式劃定成立，面積約591公頃，未來配合觀音區蓮花產業、蓮花農場、休閒農場及古厝等農村景點，將能進行整體規劃及行銷，吸引更多遊客到此遊憩。
鄭文燦指出，觀音區蓮花產業興盛，也是農業發展蓬勃，透過劃定休閒農業區，相信能讓「觀音蓮花季」再造風華，也讓更多旅客體驗竹編、草編、焢窯等農村生活，未來遊客到訪觀音將不僅1日遊，也可數日定點旅遊。
他說，市府也規劃設置自台灣高速鐵路桃園站至觀音蓮花園休閒農業區的公車路線，將讓遊客更方便；也透過與農委會合作，整體規劃旅客服務中心、展覽館、單車等設施，讓觀音成為方便旅客體驗綠色旅遊樂趣的優質休閒農業區。
桃市府也與交通部觀光局合作推動「白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程」，未來配合甘泉寺、農村及客庄體驗讓觀音在休閒農業方面可獲得長足發展；市府將設置約6公頃的「崙坪文化地景園區」，開發中的草漯新市鎮也將規劃自草漯至青埔的聯絡道路，讓觀音生活品質越來越好。
(工商)
關鍵字：觀音區蓮花園休閒農業區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。