跳水》功勳教練離英投靠澳洲 金牌選手痛批政府
英國男子3公尺雙人跳板拉赫爾／米爾斯是2016年里約奧運唯一能在游泳跳水項目打破中國大陸獨霸局面的組合，而英國最終也以1面金牌之差在總獎牌數力壓中國，名列第二席位。沒想到幫助英國拿下這面彌足珍貴的金牌教頭辛奇利夫因為無法獲得專任教練一職，決定帶槍投靠澳洲，此舉在英國泳壇引起不少批評聲浪，而辛奇利夫的子弟兵拉赫爾更帶頭砲轟英國政府無作為。
辛奇利夫過去並未直接受聘於英國游泳協會，里約奧運也只是掛著顧問頭銜，奧運會結束後原本想要爭取成為正式教練職務，可惜沒得到英國泳協的首肯，辛奇利夫憤而決定擔任澳洲跳水隊總教練。
拉赫爾怒斥，難道他不該獲得應有的尊重嗎？米爾斯強則強調，面對2020東京奧運，政府雖然增加訓練經費，但是放任功勳教練離開，是一件可恥的事情。
辛奇利夫說，「教練的工作相當繁雜，所有鎂光燈都給了運動員，如今英國跳水隊已取得顯著進步，但教練也需要被肯定與尊重，可惜我沒有得到這種對待。」
(中時電子報)
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