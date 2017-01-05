美國海軍今年將有九艘新艦服役
伴隨著九艘新型軍艦將於今年陸續服役，川普距離其實線將美國海軍艦艇數量由272艘提升到350艘的政見將越來越近。
據《外交家》雜誌的報導，這九艘軍艦陣容強大，包括了福特級核子動力航空母艦福特號、獨立級濱海戰鬥艦吉佛茲號（USS Gabrielle Giffords）、奧馬哈號（USS Omaha）、自由級濱海戰鬥艦蘇城號（USS Sioux City）、小岩城號（USS Little Rock）、伯克級飛彈驅逐艦貝拉達號（USS Rafael Peralta）、芬恩號（USS John Finn）、維吉尼亞號核子潛艦華盛頓號與科羅拉多號。
原本福特號是預計在2016年服役，但是卻因為甲板上的「先進攔截索」等一系列新技術遭遇到的問題，不得不拖延到2017年。只是關於這九艘軍艦將於哪天服役，美國海軍並沒有透露出具體細節。吉佛茲號已經於2016年12月份被移交給美國海軍，預計與奧馬哈號一起於2017年的上半年入列。另外兩艘自由級濱海戰鬥艦，也將於2017年前六個月加入美國海軍的陣容。
貝拉達號與芬恩號，則是美國海軍的第65艘與第63艘伯克級驅逐艦。伯克級是目前美軍最常見的水面戰鬥艦，美國海軍計劃保持76艘此型軍艦於服役狀態。至於兩艘維吉尼亞級攻擊潛艦，則可能在2017年的夏季與秋季投入服役。美軍計劃保持46艘維吉尼亞潛艦的戰鬥力，以應付突發的威脅。不過有三艘洛杉磯級潛艦，已經確定將於今年退役。
(中時電子報)
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