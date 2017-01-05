Lamigo是否沿用去年洋投 劉玠廷：都有可能

LAMIGO洋投羅曼去年為猿隊陣中表現最穩定的洋投。（中時資料照 陳怡誠攝）

中職各隊目前都陸續尋覓今年球季洋將人選，Lamigo桃猿目前也在積極尋找中，領隊劉玠廷表示，目前都還在尋找人選與談約階段，希望能夠盡快找到人選。

目前中信兄弟已確定沿用去年3位洋投，肯恩、艾迪頓與伍鐸，另外會再找一名新洋投，富邦悍將也積極談約，盼與去年3位洋投羅力、藍斯佛與力猛再續前緣，獅隊則是確定續聘去年三振王布魯斯，猿隊是否沿用去年洋投，劉玠廷回應，都有可能，目前都有在談，期望能夠趕快簽下。

猿隊去年整季一共用了6位洋投，共為球隊29勝，其中由羅曼表現最佳，34場出賽，拿下12勝7負，自責分率4.64，另外831大限所留下的賽格威出賽8場，取得3勝1負，自責分率4.11也表現不錯。

(中時電子報)