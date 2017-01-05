唐山明定目標 壓減鋼鐵產能

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據華爾街見聞報導，唐山市經濟工作會議為掌握樂亭河鋼基地、渤海鋼鐵重組等重大項目，最佳化鋼鐵產業佈局，防止已經壓減的過剩產能死灰復燃，已訂定明確鋼鐵減壓目標。據了解，2017年唐山市將壓減861萬噸鋼、933萬噸鐵以及110萬噸煤炭產能，並堅決防止違規新建的鋼鐵項目。

(工商)