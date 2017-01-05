《時來運轉》運彩報報之NBA第一節大小投注撇步
NBA美國職籃賽事愈打愈火熱，許多朋友應該都有注意到台灣運彩趁著這波熱潮，新增加了不少有趣的玩法，今天介紹給大家新玩法『第一節大小』的投注心法與撇步。
『第一節大小』顧名思義就是猜一場比賽第一節兩隊比分的總和大或小於運彩賽前所開立的分數值。與全場總分的大小玩法一樣，球隊的進攻以及防守能力是很重要的參考依據，只是第一節大小更看重先發球員的表現，因為NBA比賽第一節12分鐘，先發球員通常有長達十分鐘左右的時間在場上。
以灰狼隊為例，場均第一節得分為27.5分聯盟第5多，整場比賽來看，場均得分僅103.3掉到聯盟第20名，其替補球的得分能力與先發球員差距極大是灰狼得分分數虎頭蛇尾的主要原因。
球隊近況也是玩第一節大小值得注意的地方，像是快艇近期五位先發球員傷了兩位，第一節得分就受到了很大的影響！以整季來看，快艇場均第一節可以得到高達27.5分與灰狼並列聯盟第五，但近三場保羅(Chris Paul)以及布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)缺戰的場次，快艇第一節僅得20.7分落到了聯盟最末。
只要掌握了上面的要點，相信大家都可以很輕鬆地成為運彩新玩法『第一節大小』大師，讓我們一齊新年贏大獎、大賺紅包錢吧！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。