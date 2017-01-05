《時來運轉》運彩報報之NBA第一節大小投注撇步

NBA美國職籃賽事愈打愈火熱，帶你一認識新玩法『第一節大小』。(美聯社資料照)

NBA美國職籃賽事愈打愈火熱，許多朋友應該都有注意到台灣運彩趁著這波熱潮，新增加了不少有趣的玩法，今天介紹給大家新玩法『第一節大小』的投注心法與撇步。

『第一節大小』顧名思義就是猜一場比賽第一節兩隊比分的總和大或小於運彩賽前所開立的分數值。與全場總分的大小玩法一樣，球隊的進攻以及防守能力是很重要的參考依據，只是第一節大小更看重先發球員的表現，因為NBA比賽第一節12分鐘，先發球員通常有長達十分鐘左右的時間在場上。

以灰狼隊為例，場均第一節得分為27.5分聯盟第5多，整場比賽來看，場均得分僅103.3掉到聯盟第20名，其替補球的得分能力與先發球員差距極大是灰狼得分分數虎頭蛇尾的主要原因。

球隊近況也是玩第一節大小值得注意的地方，像是快艇近期五位先發球員傷了兩位，第一節得分就受到了很大的影響！以整季來看，快艇場均第一節可以得到高達27.5分與灰狼並列聯盟第五，但近三場保羅(Chris Paul)以及布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)缺戰的場次，快艇第一節僅得20.7分落到了聯盟最末。

只要掌握了上面的要點，相信大家都可以很輕鬆地成為運彩新玩法『第一節大小』大師，讓我們一齊新年贏大獎、大賺紅包錢吧！

(中時電子報)