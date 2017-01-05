搶計程車未遂反被打 鴛鴦盜判刑3年8月

22歲男子黃宏鈞與大他10歲的女友陳曉玲，兩人今年9月10日凌晨2點多，從新北市三重區搭乘計程車到沙崙一帶，途中黃利用打字打字給女友看，表明要搶計程車，由他先勒住司機，要女友搶鑰匙，未料，遭司機持保溫瓶抵抗，一毛錢也沒有搶成，2小時後被捕，士林地院審結，將這對鴛鴦大盜分別判刑3年8月、3年7月，可上訴。

黃男被捕後遭羈押，打算一人攬下所有刑責，但法官調查，雖然陳女上車並不知道要搶司機，看到男友用手機上打字「我真的沒錢，又餓昏頭，我決定搶計程車司機，我架住他，你去拔鑰匙。」

當黃一把從後方一手勒住脖子，另一手摀住司機嘴巴，陳女從副駕駛座後方想要搶鑰匙，卻遭遇司機隨手拿起保溫瓶反擊，拉扯過程，司機趁隙逃走，並用手機報警，兩人在山區徒步行走，遭趕來的員警當場逮捕。

黃辯稱，事發前兩人找不到工作，露宿街頭，迫於生活壓力犯案。但法官認定，陳女除了拔鑰匙外，還企圖搶駕駛胸口口袋，而黃男從後方勒住司機脖子、摀住口鼻，還用鐵尺攻擊，已達加重強盜未遂罪，兩人有犯意聯絡、行為分擔，兩人均判刑3年多。

(中時)