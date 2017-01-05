卡列拉斯告別演唱會 7日中市登場

世界3大男高音的卡列拉斯告別演唱會，將於7日晚上在台體大田徑場舉行，他今天在抵台記者會中說，這次演唱會中將有1、2首曲目與以前的不一樣，讓觀眾有不同的驚喜。

與多明哥、帕華洛帝並稱世界3大男高音的卡列拉斯，將於7日晚上7時30分在國立台灣體育運動大學田徑場舉辦告別演唱會，下午卡列拉斯在台中市日月千禧酒店召開抵台記者會，台中市長林佳龍也代表歡迎卡列拉斯前來台中舉辦全台唯一一場演唱會，並致贈豐原漆器給卡列拉斯。

林佳龍指出，不管過去有沒有聽過卡列拉斯的演唱，請歌迷一定要再來享受卡列拉斯充滿靈性的聲音，這幾天他一直在關注天氣，預測2天後將是清爽的夜晚，是很適合在夜空下聆聽歌劇及天籟之音的氣候，相信在國立台灣交響樂團及台灣女高音黃莉錦的搭配下，更能激發出卡列拉斯最好的歌聲。

卡列拉斯表示，很開心看到大家，再次來到台中，過去對台中有很美好的回憶，希望即將到來的演唱會也能很開心。他喜歡這裡的人，也喜歡觀眾對音樂的敏感，觀眾對古典音樂的喜愛愈來愈增加，他對此很高興，而在即將到來的演唱會中，將會有1、2首不一樣的曲目，帶給觀眾驚喜。

由於這場由台中銀行贊助的演唱會定位為公益慈善音樂會，將招待癌友及家屬聆聽觀賞，卡列拉斯說，希望能藉此鼓勵癌友及其家屬，能有更多勇氣，所有癌友都有機會贏得這場戰役。

卡列拉斯將於7日演唱會中與著名指揮家大衛．賀曼奈茲、女高音黃莉錦、國立台灣交響樂團合作，帶來多首經典曲目，包括「在五月」、「我願」、「激情」、「不可能的夢」等。1060105

(中央社)