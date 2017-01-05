川普豔妻梅蘭妮亞熱潮 帶動家鄉觀光

我要評比

「梅蘭妮亞」黃金蛋糕、「白宮」脫鞋，還有旅行團介紹梅蘭妮亞崛起為辣模的過程，斯洛維尼亞分秒不浪費，在梅蘭妮亞晉升美國未來第一夫人這段期間，抓緊商機。

「每日星報」（Daily Star）與法新社報導，美國總統當選人川普的豔妻梅蘭妮亞（Melania Trump），幫助斯洛維尼亞躍上美國觀光客的歐洲旅遊地圖。毗鄰阿爾卑斯山的斯洛維尼亞，比美國新澤西州還小一些。

根據斯洛維尼亞觀光局（Slovenian Tourist Board），與2015年同時期相比，去年1月至10月的美國遊客量攀升了11%，達8萬人。

觀光局發言人柯斯坦蒂諾維琪（Livija Kovac Kostantinovic）說：「旅客對斯洛維尼亞的興趣並非在川普當選後才增加，早在他宣布參選時就已如此。」

柯斯坦蒂諾維琪預估，川普本月20日宣誓就任後，這股熱潮將進一步延燒，特別是距離首都盧布里雅納（Ljubljana）100公里遠的梅蘭妮亞家鄉塞夫尼察（Sevnica）。

在塞夫尼察大街上的茱麗亞烘焙坊（Julija），遊客能花3歐元（約新台幣101元）獨享1塊「梅蘭妮亞」蛋糕，店員耶倫卡（Darja Jelenc）說，這在當地民眾或是外國旅客之間都大受好評。

耶倫卡告訴法新社：「這是國家的驕傲…我們過去幾週一直在賣這些蛋糕，有人遠從盧布里雅納來買。」（譯者：中央社周莉芳）1060105

(中央社)