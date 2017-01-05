華爾街見聞報導，深圳市加大打擊異地網約車力度。據了解，深圳市交通部門日前已約談目前在深圳的所有網約車營運平台，並要求其按規執行網約車管理相關政策。深圳市相關部門也將自1月3日起對在深圳營運的異地網約車展開整治，發現違規將依法懲處網約車平台。

(工商)