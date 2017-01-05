第八屆國際鋼雕藝術節 今年風格與觀眾互動

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文化局長尹立（右七）與參展藝術家、東和鋼鐵等貴賓，用切斷砂輪機切開竹節鋼筋，取代傳統剪綵。現場火花四射，宣告第八屆鋼雕藝術節火力全開。（李義攝）

印尼的亨德拉普瑞亞哈尼，兼具藝術家及搖滾樂團主唱的雙重身分。（李義攝）

大陸中央美術學院雕塑系副主任孫璐也受邀參展。（李義攝）

第八屆鋼雕藝術節在駁二特區淺三碼頭展開創作，今年創作鋼材以台灣鐵皮屋最常用的C型鋼為主，別具在地特色，且以「嬉型鋼」為主題，作品強調與觀眾的互動性，可觸摸遊戲，鋼雕散發著濃濃的人味，是本屆最大特色。

從鋼雕藝術節創始迄今，東和鋼鐵扮演著創始者、贊助者及鋼材提供者的角色，東和高雄廠長王宗裕說，鋼雕藝術節從謝長廷市長到陳菊市長，東和鋼鐵一直大力支持。

東和鋼鐵文化基金會秘書長劉柏村在5日的記者會上預告，第十屆時，願意提供苗栗廠等地更豐富鋼材參展。

策展人劉俊蘭教授表示，今年選用台灣鐵皮屋常用的C型鋼建材當創作材料，特別具有在地意義，以「嬉」代「C」，有著無拘無束的遊戲的意義，今年每件作品都有著遊戲、戲劇、表演方意義。

文化局長尹立說，這場記者會特地選於開工創作後一周再舉辦，希望讓大家看到創作的過程，並期待以嬉型思考觸動我們的生活。

今年共邀集美、日、大陸、印尼及本地的7組國內外藝術家創作。其中，印尼的亨德拉普瑞亞哈尼不但是藝術家，也是搖滾樂團的主唱，作品有著濃烈的流行與通俗文化基調及狂野生猛力道。

完成400多件大型雕塑品，大陸太原國際青年金屬雕塑創作重要領導人、大陸中央美術學院雕塑系副主任孫璐也受邀參展。

即日起至1月12日都可在淺三碼頭看到創作過程，作品將展出至春節後。

(中時)