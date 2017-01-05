中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

第八屆國際鋼雕藝術節 今年風格與觀眾互動

中時
點閱16
我要評比
2/10
第八屆國際鋼雕藝術節今年走與觀眾互動風格
文化局長尹立（右七）與參展藝術家、東和鋼鐵等貴賓，用切斷砂輪機切開竹節鋼筋，取代傳統剪綵。現場火花四射，宣告第八屆鋼雕藝術節火力全開。（李義攝）
第八屆國際鋼雕藝術節今年走與觀眾互動風格
印尼的亨德拉普瑞亞哈尼，兼具藝術家及搖滾樂團主唱的雙重身分。（李義攝）
第八屆國際鋼雕藝術節今年走與觀眾互動風格
大陸中央美術學院雕塑系副主任孫璐也受邀參展。（李義攝）

第八屆鋼雕藝術節在駁二特區淺三碼頭展開創作，今年創作鋼材以台灣鐵皮屋最常用的C型鋼為主，別具在地特色，且以「嬉型鋼」為主題，作品強調與觀眾的互動性，可觸摸遊戲，鋼雕散發著濃濃的人味，是本屆最大特色。

從鋼雕藝術節創始迄今，東和鋼鐵扮演著創始者、贊助者及鋼材提供者的角色，東和高雄廠長王宗裕說，鋼雕藝術節從謝長廷市長到陳菊市長，東和鋼鐵一直大力支持。

東和鋼鐵文化基金會秘書長劉柏村在5日的記者會上預告，第十屆時，願意提供苗栗廠等地更豐富鋼材參展。

策展人劉俊蘭教授表示，今年選用台灣鐵皮屋常用的C型鋼建材當創作材料，特別具有在地意義，以「嬉」代「C」，有著無拘無束的遊戲的意義，今年每件作品都有著遊戲、戲劇、表演方意義。

文化局長尹立說，這場記者會特地選於開工創作後一周再舉辦，希望讓大家看到創作的過程，並期待以嬉型思考觸動我們的生活。

今年共邀集美、日、大陸、印尼及本地的7組國內外藝術家創作。其中，印尼的亨德拉普瑞亞哈尼不但是藝術家，也是搖滾樂團的主唱，作品有著濃烈的流行與通俗文化基調及狂野生猛力道。

完成400多件大型雕塑品，大陸太原國際青年金屬雕塑創作重要領導人、大陸中央美術學院雕塑系副主任孫璐也受邀參展。

即日起至1月12日都可在淺三碼頭看到創作過程，作品將展出至春節後。

(中時)

關鍵字：創作東和作品藝術節文化
點閱16
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。