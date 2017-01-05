改行當「農夫」 工程師溫室種大麻

徐嫌將衣櫥改成大麻溫室並加裝生長燈等設備。(范揚光攝)

價格昂貴的大麻花。(范揚光攝)

徐嫌不惜辭職「專心務農」種大麻。(范揚光攝)

航警局前日會同北市內湖分局及台中市第三分局聯合破獲1處大麻工廠，擁有碩士學歷並曾任電腦工程師的42歲徐姓男子從網路學習種植大麻知識，並在台中市租屋栽種；徐嫌不但擅長「農改」技術，透過專業的種植設備更製作出高品質大麻花，全案已移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，近期查獲多起非法走私大麻花成品及種籽入境案件，研判國內大麻市場交易熱絡供不應求；偵辦人員在數月前接獲線報，並掌握徐姓嫌犯在台中市租屋處種植大麻，待時機成熟後於前日將徐嫌逮捕，當場起出大麻活株8棵、大麻成品5公克及栽種設備等證物。

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(中時)