取締陸女違規 警嗆「426」遭記申誡

鍾姓警員開單時脫口說出「426」帶有歧視字眼，讓陸籍女騎士不滿，將過程PO網控訴警方。（譚宇哲翻攝）

抓陸女交通違規 警嗆426被記申誡

取締違規竟演變歧視！新北市三重分局交通分隊鍾姓警員，昨晚6時許於光復路取締一名未依規定兩段式左轉的大陸籍女騎士，開單時竟脫口說出「所以台灣人都說你們426」，讓女騎士覺得受辱將影片PO網，三重警方事後接獲民眾投訴，除令該警員向女子道歉，並處分申誡一支警惕。

從影片中看出，鍾姓警員攔停女騎士開單時，女子操著中國大陸腔調再旁碎念，警員起初僅回「一切依法取締」，後來受不了女子持續碎念，脫口說：「所以台灣人都說你們426！」女子聽聞大怒，當場質問：「你開我罰單沒關係，但我人格受到汙辱我無法忍受！」過程全被女騎士友人錄下，並PO網指控警員行徑。

三重警分局回應，事發後接到民眾檢舉，立即指派督察組調查，經檢視錄影畫面，該警員言詞確有不當，已由執勤警員當面向當事人致歉，取得當事人諒解，並處分申誡一支予以警惕。

(中時)