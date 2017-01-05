林志玲情纏言承旭14年真復合？再爆共赴友人婚宴

劉畊宏PO照洩林志玲、言承旭共赴婚宴。(取自劉畊宏微博)

林志玲在言承旭生日當天，發文「愛你一起」惹遐想。(取自林志玲微博)

志玲姐姐與言承旭情纏14年，日前才被爆料疑似悄悄復合，將在男方1月1號生日當天領證結婚，不過已被雙方當事人否認，現在又因為好友劉畊宏在微博PO出的一張照片，被網友眼尖揪出林志玲、言承旭疑似同場現身婚禮，讓復合說再度瘋傳。

劉畊宏日前在微博PO出去年11月在富邦金董事長蔡明興女兒蔡承媛歸寧宴與言承旭的合照，祝福好友生日快樂，卻被網友揪出劉畊宏先前也曾曬出與林志玲在相同地點的合照，林志玲、言承旭疑似共赴婚宴。

兩人疑似共赴婚宴，加上志玲姐姐在言承旭生日當天，曾在微博發文，「2017愛你一起，一起更好！」也讓兩人復合之說越演越烈，甚至躍上微博熱搜榜第一名。

(中時電子報)