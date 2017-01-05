陳信安足球學校接軌切爾西 菁英選手甄試報名開跑
台灣唯一擁有亞足聯職業級教練證的足球教練陳信安，所推動的足球學校獨家引進香港切爾西足球學校的訓練制度課程，預計招募共60位10至15歲的年輕足球種子，於20、22日進行甄試，即日起開始接受報名。
英超豪門切爾西在中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等8個亞洲國家或地區設有足球學校，陳信安也和香港的切爾西足球學校展開合作，希望從招募菁英選手，接受切爾西的教案訓練開始，並安排港、英講師到台灣舉辦教練課程，促成未來在台灣設立切爾西足球分校。
陳信安表示，未來選出的菁英選手，除了例行訓練，還會在每月最後一周的「切爾西日」，邀請港、英教練來台指導，希望把結合「快樂踢球」理念的專業訓練方式帶給台灣教練和球員。
陳信安足球學校將選出U-11、U-13、U-15等3個梯隊，於20、22日在大佳河濱公園迎風球場進行甄試，測試項目包含敏捷度、盤運球速度、傳球、射門、4對4對賽等。
(中時電子報)
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