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陳信安足球學校接軌切爾西 菁英選手甄試報名開跑

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／台北報導
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切爾西足球學校
英超豪門切爾西在香港等8個亞洲國家或地區設置有足球學校。（陳信安提供）
陳信安
陳信安希望將切爾西足球學校的快樂踢球理念與專業訓練方式引進台灣。（李弘斌攝）

台灣唯一擁有亞足聯職業級教練證的足球教練陳信安，所推動的足球學校獨家引進香港切爾西足球學校的訓練制度課程，預計招募共60位10至15歲的年輕足球種子，於20、22日進行甄試，即日起開始接受報名。

陳信安足球學校菁英選手甄選

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英超豪門切爾西在中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等8個亞洲國家或地區設有足球學校，陳信安也和香港的切爾西足球學校展開合作，希望從招募菁英選手，接受切爾西的教案訓練開始，並安排港、英講師到台灣舉辦教練課程，促成未來在台灣設立切爾西足球分校。

陳信安表示，未來選出的菁英選手，除了例行訓練，還會在每月最後一周的「切爾西日」，邀請港、英教練來台指導，希望把結合「快樂踢球」理念的專業訓練方式帶給台灣教練和球員。

陳信安足球學校將選出U-11、U-13、U-15等3個梯隊，於20、22日在大佳河濱公園迎風球場進行甄試，測試項目包含敏捷度、盤運球速度、傳球、射門、4對4對賽等。

(中時電子報)

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