母尋人遭女兒男友砍傷 鹿草警火速逮捕

圖為兇刀。（翻攝）

男子砍傷女友母親，被警員楊松霖帶回。（翻攝）

一名長居鹿草的無業柯姓男子40歲，與一名未滿18歲88年次的女子是一對情侶，在1月2日上午9點多，這名女子的母親與及其同居人至柯姓男子的住處，欲將自己的女兒帶回家時與柯男發生爭執，柯男遂拿著菜刀衝出家門與女方母親及同居人發生爭執，在爭執過程中，母親的同居人在混亂中受傷。所幸警方即時趕到現場並奪下菜刀，才不至於發生慘案。

水上分局鹿草分駐所警員楊松霖在2日在上午執行勤務時，大約9點多接獲報案在鹿草鄉西井村圓山宮發生砍人事件。水上分局鹿草分駐所警員楊松霖迅速趕到現場，一到現場發現嫌犯就是平常在鹿草鄉西井村遊手好閒的柯姓男子。被害夫婦因女兒年紀尚小，終日與柯男為伍，擔心自己女兒的安危，因此前往柯男的住處要求女兒回家，柯男遂心生不滿而爆發口角，憤而拿著菜刀與木球棒追砍女友的母親與同居人。

這名未成年少女母親的同居人被柯男用菜刀砍了兩刀，頸部與背部各1刀，傷口縫了8針。警員楊松霖不畏危險，與柯男對峙，歷經波折，順利逮捕到案，成功阻止憾事發生。

副所長洪春毅表示，柯南是一名監獄常犯，進入監獄關個幾個月出來後，又因為竊盜、毒品等案件再度入獄，柯男身上目前背有約40條的案件，平常在家幫忙母親種植秋葵，如跟母親要不到錢就會四處去偷竊。還好到場的警察與柯男對峙，民眾與警察一同阻止柯男要求放下菜刀，歷經一段波折，最後順利將柯男逮捕到案，成功阻止憾事發生。

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(中時)