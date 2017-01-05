兩個醉仙上國道追撞肇事 其中一位竟是員警
國道1號北上193.5公里4日凌晨2時許發生追撞車禍，雙車翻覆，2車3人送醫，國道警方調查，肇事追撞車輛兩人，酒測值都超過1毫克，且互推沒有開車，最後鄭姓駕駛才坦承開車，但搭乘者卻是在鹿港警分局的黃姓員警，被批評「抓酒駕還搭乘酒駕者的車輛！兩個醉仙上國道，真是太離譜了，宣導難道是做樣子的嗎？」
警方調查，昨日凌晨2時許，鹿港所黃姓員警（25歲）搭乘同桌共飲的鄭姓友人轎車離開，行經中山高北上193.5公里處追撞前車，車子翻覆、前車也被撞翻，2車3人送醫。國道警察調查，肇事車輛上鄭和黃2人皆不承認開車，國道員警施以酒測，鄭1.39mg/l，黃男酒測值也高達1.025mg/l，最後鄭男才承認是駕駛。
被追撞的35歲的陳姓男子所駕駛的自小客車，側翻在路肩，幸好陳男只有頭部輕傷，送醫急救沒有大礙。追撞的肇事車已經衝上前50公尺翻覆在中線、四輪朝天，40歲鄭姓男子在車內，左側四根肋骨骨折，員警黃秉頡被拋出車外，傷勢嚴重，腰椎受傷，住進加護病房治療。
鹿港警分局表示，黃員下班、是勤務之餘和友人聚餐，初步調查並沒有酒駕，是否有違反內部紀律，還要再調查。
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(中時)
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