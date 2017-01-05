浦西第一高 上海首家W酒店6月啟用

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「浦西第1高樓」所在白玉蘭廣場近日竣工，預計今年6月啟用，結合酒店、辦公大樓、影城和購物中心。喜達屋集團旗下高檔品牌w酒店將進駐，為上海首家W酒店。購物中心則預計2018年營運。廣場最高樓達320公尺，是上海第5座300公尺以上大樓，也是浦西地區新地標。

(工商)