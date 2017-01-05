畜牧業水污費開徵 小型業者恐被迫退場

環保署今（5）日宣布，從今年開始開徵畜牧業水污費，每年徵收2次，預計可徵收3~5千萬元，影響7856場畜牧場。儘管環保署鼓勵業者將廢水全量回收，以此免徵水污費，但農委會指出，對於200頭以下成本不足的小型業者，恐怕面臨退場命運。

環保署指出，飼養滿200頭以上領有排放許可證的業者，可依水質、水量情形擇優計算繳費，以5000頭豬隻，廢水量18000立方公尺計算，最少半年約要繳納2萬8千多元；飼養未滿200頭，僅有排放許可文件的業者，則是自行檢測水質水量依公式計算，或按頭數計算，評估最多今年約繳3440元。

畜牧業水污費今年7月開始申報繳納，每年2次，為降低業者成本衝擊，徵收費首年打7折，明年打8折，後年9折，2020年開始全額收費，倘若業者將畜牧廢水全量回收再利用，則可免徵水污費。

環保署水保處長葉俊宏舉例，已有畜牧場正在試辦將廢水花木施灌，或進行沼氣發電，以飼養18000頭豬計算，一個月就能賣給台電36萬元，他強調，徵收費用將用於水污防治工作，今年3~5月將召開說明會，希望農民一起努力讓廢水變黃金。

「徵收增加成本，但也沒辦法，使用者付費嘛！」中華民國養豬協會秘書長張生金指出，徵收費用一事已談了許久，現在終於要實施，雖然還沒聽到反彈聲音，不過不少農民對繳費狀況比較生疏，協會也希望能從中協助確認繳費內容，農民權益也較不會受損。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，要達到零排放，投入成本較高，對200頭以下的小型業者，勢必面臨退場命運，不過台灣小戶本來就不多，無法配合新政策，該退場就得退；也希望實施一段時間後，環保署能重新檢討效益，降低收費標準，讓農民接受度更高。

(中時)