37歲就被封「最美歐巴桑」 陳美鳳：感謝她金口
60歲的陳美鳳被譽為「台灣最美的歐巴桑」，上月她接受日本《朝日新聞》專訪，雖「歐巴桑」一詞在日本有「不打扮、年紀大」的貶意，但陳美鳳認為：「歐巴桑也沒有不好，他們為了家庭奉獻，充滿了人生歷練，就算滿頭白髮也是智慧和青春的累積」，開心接受這封號，昨(4日)她更發文感謝當初給她這封號的張小燕，「感謝她金口」。
陳美鳳上月接受專訪，事後她在臉書說「歐巴桑也可以美美的，可以好好享受自己打拚大半輩子的成果」，並表示因對表演的熱情和粉絲的支持，讓她一路走來充滿感激，昨她則秀出和給她封號恩人張小燕的合照，直說感謝，而她也是陳美鳳最敬重的前輩。
照片中除了有張小燕和陳美鳳，還有邱瓈寬、藍心湄等一票好友，陳美鳳說「台灣尚水ㄟ歐巴桑」在她37歲左右時，「拍台灣水滸傳（蘭姨）時上節目被小燕姐取的，沒想到稱號一用就到現在，已經變成我的代名詞了」，也說感謝照片中這些摯友，「讓我這個歐巴桑內心住的小女孩能放心的幼稚下去，哈」。
(中時電子報)
關鍵字：陳美鳳
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