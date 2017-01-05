2016年北京大專畢業生就業率 哲學科系最高

我要評比

根據《2016年北京地區高校畢業生就職質量年度報告》，2016年北京地區22.9萬名大專院校畢業生中，已有74.23％投入職場。讓外界意外的是，大專畢業生就業率最高並非熱門科系，哲學相關科系高達99％的畢業生已就業奪得第1。碩博士畢業生中，軍事相關科系就業率達100％。

(工商)