《時來運轉》運彩報報之王牌強投 獨佔榜首

2017澳洲職棒下半季賽程剛剛開始，跨年週賽事結束後，墨爾本王牌依舊獨大。(美聯社資料照)

2017澳洲職棒下半季賽程剛剛開始，跨年週賽事結束後，墨爾本王牌戰績18勝6敗，勝率高達7成5依舊獨強，更把對第二名騎兵的勝差拉開到5場，依據過往經驗，王牌有可能順勢將勝場不斷推升，如此趨勢彩迷絕對必須注意跟隨。

王牌本季戰績獨走的主因，從團隊投打數據可一窺端倪：王牌維繫戰績之道，與澳洲職棒「攻擊優於投手」的特性大相逕庭！各項攻擊數據如：全壘打、打點、打擊率等，在六隊排名中都只能算中段班；但投手壓制能力卻是一流！全隊平均自責分率2.58，大幅優於其他五隊動輒4或5以上的水平；被安打數170支、失分66分，也是全聯盟唯一低於200支、100分的球隊。此外，先發投手群共繳出4場完投、5場完封的內容甚是驚艷，無怪乎在炮聲隆隆的聯盟中，靠著強投封鎖領先迄今。

前面提及的投手強勢風格，讓王牌的比賽內容很容易和「小分」產生連結。2016年上半季11與12月份王牌所進行的23場比賽，有15場兩隊總分低於10分，低比數內容比例達65%。喜歡投注澳職「大小」玩法的彩迷在串關時不妨參考這項數據。

另一項在近期投注王牌時可以追蹤的趨勢，則是「讓分」玩法。以元旦已進行的王牌對藍襪一戰(王牌4:1獲勝)為例：台灣運彩該場比賽銷售獎金支出率不高僅64.2；唯獨「讓分」玩法獎金支出率高達152.9%，彩迷投注獲利可謂不低。依據王牌近況，推薦持續押寶賠率較高的「讓分」來讓獎金加成。

(中時電子報)