《時來運轉》運彩報報之王牌強投 獨佔榜首
2017澳洲職棒下半季賽程剛剛開始，跨年週賽事結束後，墨爾本王牌戰績18勝6敗，勝率高達7成5依舊獨強，更把對第二名騎兵的勝差拉開到5場，依據過往經驗，王牌有可能順勢將勝場不斷推升，如此趨勢彩迷絕對必須注意跟隨。
王牌本季戰績獨走的主因，從團隊投打數據可一窺端倪：王牌維繫戰績之道，與澳洲職棒「攻擊優於投手」的特性大相逕庭！各項攻擊數據如：全壘打、打點、打擊率等，在六隊排名中都只能算中段班；但投手壓制能力卻是一流！全隊平均自責分率2.58，大幅優於其他五隊動輒4或5以上的水平；被安打數170支、失分66分，也是全聯盟唯一低於200支、100分的球隊。此外，先發投手群共繳出4場完投、5場完封的內容甚是驚艷，無怪乎在炮聲隆隆的聯盟中，靠著強投封鎖領先迄今。
前面提及的投手強勢風格，讓王牌的比賽內容很容易和「小分」產生連結。2016年上半季11與12月份王牌所進行的23場比賽，有15場兩隊總分低於10分，低比數內容比例達65%。喜歡投注澳職「大小」玩法的彩迷在串關時不妨參考這項數據。
另一項在近期投注王牌時可以追蹤的趨勢，則是「讓分」玩法。以元旦已進行的王牌對藍襪一戰(王牌4:1獲勝)為例：台灣運彩該場比賽銷售獎金支出率不高僅64.2；唯獨「讓分」玩法獎金支出率高達152.9%，彩迷投注獲利可謂不低。依據王牌近況，推薦持續押寶賠率較高的「讓分」來讓獎金加成。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。