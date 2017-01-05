北檢與柯P簽合作備忘錄 拒絕酒毒關懷醫暴

北檢檢察長邢泰釗致詞(陳志賢攝)

台北市長柯文哲致詞陳志賢攝)

台北地檢署今天下午，召開「拒絕酒毒．關懷醫暴」記者會，邀請台北市長柯文哲以及衛生局、社會局、警察局、教育局首長與會，檢察長邢泰釗將與柯文哲共同簽署合作備忘錄，宣示拒絕酒毒、關懷醫暴。

柯文哲致詞時表示，他個人身為醫生，有三件事情想要把它弄好，酒駕、防毒及醫療暴力。酒駕跟毒品佔監獄人數的75％，應該要試著把他們當成病人而非犯人，這樣效果會比較好。行政與司法部門合作有三個原則，「專責、三級預防、橫向聯繫。」

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(中時)