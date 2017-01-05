北京霾中飄雪 氣象預報勸告：雪很髒

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中國大陸今、明兩天的霾害稍微減輕，北京天空開始飄起雪。不過北京市氣象局在氣象預報中勸告，雪很髒，出門盡量打傘。

北京市氣象局官方微博「氣象北京」指出，石景山、海淀上午已觀測到有小雪花飄，雖然微量，但對汙染物有一定沉降作用。

北京市氣象局提醒，道路濕滑，能見度不佳，出行務必注意交通安全及健康防護。還說，「請大家出行盡量打傘，做好防護，雪很髒」。1060105

(中央社)