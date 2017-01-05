憲兵違法搜民宅 彈劾前政戰局保防處長

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去年台北憲兵隊闖入魏姓民宅搜索白色恐怖時期文獻。監委高鳳仙、楊美玲調查後，認為國防部政戰局保防安全處前處長趙代川當時辦理此案違反公務員服務法，提案彈劾通過。

監委下午將召開記者會說明。監委稍早表示，趙代川未依專案會議建議，先查明文件是否解除機密、銷毀，並釐清要行政或刑事調查，未先簽呈局長核定成立專案，即貿然於會後決定洽台北憲兵隊與會討論，核定該隊與軍事安全總隊向魏姓民眾洽談購買或歸還文件。

監委指出，文件取得後卻遲不辦理鑑密，反命下屬以魏姓民眾「盡力於有關軍事工作，成績優異」頒發新台幣1萬5000元，並簽署「自願協助調查、接受訪談、無償歸還三分國軍文件」引發非議。

監委依違反公務員服務法提案彈劾，成立票8票、不成立票5票，最後通過彈劾，將送公務員懲戒委員會。1060105

(中央社)