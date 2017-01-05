林曼麗回鍋 擔任第八屆國藝會董事長

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國家文化藝術基金會（簡稱國藝會）今天召開第八屆董事會第一次會議，推舉前故宮院長林曼麗擔任新任國藝會董事長，這也是她第二度回鍋擔任國藝會董事長職務。

國藝會今天召開第八屆董事會第一次會議，會後舉行記者會，文化部長鄭麗君也宣布由林曼麗擔任第八屆國藝會董事長。

鄭麗君表示，先前林曼麗尚未答應出任國藝會董事，之後她打了通電話給林曼麗，提及當年林曼麗提出的「臂距原則」理想還沒走完，希望她能答應擔任董事、攜手合作，讓文化部可以透過國藝會這個中介組織補助藝文團體，好讓政府不在補助過程中，有過度的內容介入。

後續林曼麗也認同鄭麗君的想法，接下國藝會董事，林曼麗也提到，國藝會未來以卓越、創新、教育、永續發展為目標，充分發揮專業治理非營利組織角色，與文化部充分結合。1060105

(中央社)