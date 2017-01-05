泰南水災嚴重 河水淹沒火車站

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泰國南部近日受到季風影響降下大雨，除了河水暴漲沖毀道路外，連鐵路及火車站都積水嚴重，自去年12月起泰南就降雨連連，災情可能再擴大。

「泰叻報」報導，泰國南部的多個省分近期受到季風雨的影響，連日降下豪雨，造成一些省分嚴重災情，部分地區河川暴漲，沖毀道路，有的地區街道水深達1.5公尺，淹沒道路，泰國政府已經展開救災，並宣布7省為災區。

其中洛坤省的一處火車站積水嚴重，鐵軌和站內都被河水淹沒，預計水退後3天才能恢復通行，往泰南的火車目前僅能通行到素叻他尼車站。1060105

(中央社)