巴克萊：今年商品市場 恐有黑天鵝威脅

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2017年須慎防商品市場出現令人意外的狀況，巴克萊集團（Barclays Plc）指出，從能源到金屬等原物料市場供應中斷的可能性很高。

委內瑞拉違約、智利動亂以及他國與中國大陸的貿易戰等一長串問題，都是原物料市場潛在的威脅。

彭博報導，巴克萊集團分析師柯恩（Michael Cohen）和戴維斯（Dane Davis）等人今天在報告中寫道：「新近出現的政治民粹主義和貿易保護政策都有可能破壞各種商品的全球供需想定。」

他們也指出：「由於很可能出現供應中斷的風險，我們認為2017年風險有上升的傾向。」

在能源市場回漲，以及投資人對川普當選美國總統和英國公投決定脫歐等出乎意料的政治事件反應之下，2016年商品價格走高，為2010年以來首見的年增幅。

分析師寫道：「商品市場呈現黑天鵝效應會有許多方式，可能需要幾年時間才會反映在價格上，也可能立即反映。中國大陸、俄羅斯、中東和土耳其2017年可能會出現讓大宗商品市場意外的狀況。」（譯者：中央社陳昱婷）1060105

(中央社)