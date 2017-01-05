南高屏澎交通論壇 爭取高鐵捷運港灣

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屏東縣、台南市、高雄市及澎湖縣政府今天在屏東縣政府舉辦「2017南高屏澎交通論壇」，共同盤點需求並爭取中央核定高鐵南延、區域捷運路網、亞洲新灣區交通整合等建設。

4縣市政府在論壇中共同簽署合作宣言，未來4城共同致力交通運輸系統整合及跨域合作，共同爭取中央核定高鐵、捷運、港灣等重大建設，其中，屏東縣爭取的主要建設為高鐵南延屏東，高雄市爭取的是亞洲新灣區交通運輸整合計畫，台南市爭取南高捷運路網整合，澎湖爭取跳島海空運輸觀光串連計畫。

另外，屏東縣也提出升格恆春機場為國際機場，及高雄捷運延伸屏東與南高捷運路網整合。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣政府規劃的「高鐵左營站-國10-水門」、「鳳山轉運站-台88-萬丹-內埔」及「小港機場-台88-潮州轉運站」3條跨域快線，除「小港機場-台88-潮州轉運站」已由高雄市區監理所新闢的「小港機場-潮州-墾丁」路線替代外，其餘2條目前正辦理釋出公告作業，可望於今年中通車營運，為來往高雄與屏東間的民眾提供快速公車服務。

潘孟安指出，在總統蔡英文2016年「歲末談話」中特別提出應盤點整合高鐵、台鐵及各地方捷運的綠色軌道運輸系統的基礎建設需求，這次交通論壇期望透過4城致力合作、盤點需求並共同向中央爭取高鐵南延、區域捷運路網、國際機場、遊艇碼頭等重大交通建設。1060105

(中央社)