免稅菸品擬課健康捐 每包恐漲20元
免稅菸品恐喊漲，國健署今天表示，免稅商店販售的菸品，不僅免稅又免課健康捐，嚴重打擊菸害防制「以價制量」宗旨，因此規劃修法，課徵每包新台幣20元健康福利捐。
衛福部國健署昨預告修正「菸害防制法」草案，除將酒吧、夜店及雪茄館列為禁菸場所，也不得吸食電子煙等相關規定，同時打算針對免稅菸品課徵健康福利捐。
國健署健康教育及菸害防制組長羅素英今天表示，根據統計，免稅商店或離島免稅購物商店販售的菸品，約占全年菸品總量的1成，嚴重打擊菸害防制法「以價制量」宗旨。
為此，羅素英指出，這次修法也刪除免徵文字，對免稅菸品課徵健康福利捐，每包課徵20元健康福利捐，若以1條10包計算，每條將課徵200元健康捐，盼減少吸菸人口。
不只如此，國健署這次提修法，還包括菸品容器的健康警示圖文比例應占主要可見部分85%以上，並且擬全面禁售加味菸，防止兒童及少年好奇初嘗而上癮。1060105
(中央社)
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