《時來運轉》運彩報報之NFL季後賽 本週開戰

NFL 2016-17賽季例行賽上週結束，季後賽本週由外卡隊伍率先開打。(美聯社資料照)

國家美式足球聯盟（以下簡稱NFL）2016-17賽季例行賽已在上週結束，12支晉級季後賽隊伍已全數產生，季後賽本週日起，由外卡隊伍率先發起挑戰。

NFL分為美國聯會和國家聯會，各擁16支球隊，分成東西南北4區，每區4支球隊。例行賽各隊進行16場比賽，8個分區勝率最高的冠軍球隊（勝率相同比較對戰紀錄，美聯西區的堪薩斯酋長因對戰2勝0負壓倒奧克蘭突擊者；如果對戰紀錄相同再比較分區勝率，美聯南區的休士頓德州人對戰田納西巨神1勝1負但分區勝率較佳），再加兩個聯會非分區冠軍而勝率排名最高的各兩支外卡，共計12隊取得季後賽資格。

兩聯會各6支晉級季後賽球隊，以例行賽戰績決定種子排名，但分區冠軍必定為前4種子。前2種子球隊季後賽首輪輪空，3、4名種子則分別在首輪對戰外卡球隊。

美國聯會今年前2種子分別是新英格蘭愛國者和堪薩斯酋長，國家聯會則是達拉斯牛仔和亞特蘭大獵鷹。本週日率先登場的外卡季後賽，美國聯會兩場分別是奧克蘭突擊者對休士頓德州人、邁阿密海豚對匹茲堡鋼人；國家聯會方面則是紐約巨人對綠灣包裝工、底特律獅對西雅圖海鷹。

突擊者本季例行賽戰績12勝4敗，在美聯僅次於前年冠軍愛國者，但由於同區的酋長也拿下12勝4敗，2次交手突擊者都落敗，因此只能以外卡打季後賽。對手德州人例行賽戰績9勝7敗，雖然比較分區勝率優於巨神，但攻守表現並非南區最佳，得失分差-49甚至還不及同區第3的印城小馬。兩隊本季曾交手一場，突擊者在主場以27：20戰勝德州人。東區的海豚例行賽戰績10勝6敗，與北區冠軍鋼人的11勝5敗差距不大，兩隊本季也有一場交手紀錄，海豚在主場以30：15獲勝。

國聯方面，兩場外卡季後賽都實力相當。巨人例行賽戰績11勝5敗，尤勝過北區冠軍緣灣包裝工的10勝6敗，兩隊本季曾交手一場，包裝工在主場以23：16贏球。獅隊例行賽戰績9勝7敗是北區第2，和西區冠軍海鷹的10勝1和5敗距離並不太大，兩隊本季並無交手紀錄。海鷹防守表現佳，得失分差+62全聯盟第6，主場出擊較有利海鷹闖過首輪。

(中時電子報)