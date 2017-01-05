桌球》台灣媳婦福原愛感謝老公疼愛

福原愛曬出婚禮照與網友放閃。(圖/福原愛微博)

2017年1月1日元旦當天江宏傑與福原愛在台北舉行世紀婚禮，現場星光閃耀，就連前世界球后劉詩雯也特地從對岸飛來台灣慶賀這對新人，經過3天沉澱後，台灣媳婦福原愛在她個人微薄上感謝老公疼她、愛她，雖然只有短短幾句話，但對江宏傑卻有著無限的愛意。

江宏傑先在微薄上放閃，他甜蜜表示，「我會好好保護小愛的，老婆，我愛妳！」

福原愛開頭就是向大家恭賀新年快樂，然後寫著2「017年第一天我們在台北舉辦了婚禮，現場來了好多朋友為我們祝福，婚宴辦得非常順利，特別感動，我和江媽媽從彩排開始就一直哭，感謝妳老公，愛我、疼我、保護我，我真的好幸福，愛你喔！」

(中時電子報)