公益搶頭香 女神朱俐靜共助「寒士吃飽30」
根據調查，台灣平均每人每月外出用餐花費金額約5280元，於頂級餐廳用餐比例更達37%；但對於全台34萬低收入戶而言，享用一頓美味豐富餐點卻是件遙不可及的事情。
知名歌手朱俐靜今天前往創世基金會安養院，呼籲社會大眾「一人救一人，公益搶頭香！」她也說，高中時期曾到創世基金會植物人安養院參訪，在心裡種下行善的種子。
去年朱俐靜也前往台中植安院探視，用歌聲鼓勵植物人。這次除了出席今天說明會，為溫暖更多清寒朋友，她也將於1月22日親臨「第27屆寒士吃飽30尾牙」台北場獻唱。
朱俐靜「Miu女神國際後援會」粉絲上月也上街募集將近5000張發票，今天捐出；也有20多人報名當天活動義工，以實際行動付出公益。朱俐靜疾呼「透過公益大平台」，號召更多人支持「寒士吃飽30」活動，讓弱勢朋友享用團圓飯。
創世、華山、人安策略聯盟22日將於全台16處辦理「寒士吃飽30尾牙」，預計邀請4萬名寒士、街友、獨居長輩與清寒單媽，距離活動只剩16天，經費只募集5成，盼民眾發揮愛心共襄善舉。愛心專線：(02) 2835-7700分機119尾牙小組
(中時)
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