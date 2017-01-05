縣議員董國誠私接路燈竊電 一審判刑6月
嘉義縣議員董國誠擔任太保市長期間，涉嫌指使水電工李姓男子，將家中設置的4盞路燈私接至住宅圍牆外的路燈，盜用公家電費約1萬4000餘元，他矢口否認，但嘉義地院依竊盜罪判他6月徒刑，如易科罰金約18萬。此案可上訴。
判決書指出，董國誠委由水電工李姓男子，將其住宅圍牆內裝設的4盞路燈，連結台電公司設置的電表，並另外私接電源線至圍牆外編號 CE4524公用路燈，使得董國誠可以控制開關決定自用路燈電源是否經過台電電表，台電公司因普查公用路燈有異動，轉知太保市公所增設路燈，而將4盞路燈計入太保市公所田尾裡公用路燈用電，由市公所支付4盞路燈費用。
此案是法務部廉政署南部調查組接獲檢舉，循線調查。案發時擔任太保市長的董國誠矢口否認知情，辯稱將工程包給李男後，由李男全權處理，並未指示李男私接公用路燈電源。李男卻供稱，是聽屋主董國誠指示施工。
法官審理，4盞路燈自2009年即私接至公用路燈，2011年5月3日至2012年6月17日被查獲而剪斷連接外牆公用路燈電線而停用，推估此期間董國誠盜用電費共1萬4454元。
法官認為董國誠是縣議員公眾人物的身分，卻知法犯法，且犯後否認犯行，難認有悔意，依竊盜罪判他6月徒刑，得易科罰金；李男2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，判刑確定起1年內向公庫支付2萬元。
(中時)
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