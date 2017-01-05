2017 CES搶先看 TOYOTA未來車超吸睛
一年一度的美國消費性電子展(Consumer Electronics Show)將於當地時間1/5於拉斯維加斯(Las Vegas)盛大開幕，各家科技廠商都選在此時發布最新產品，讓消費者大開眼界。而今年的電子展備受矚目的自駕車技術也不讓人失望，TOYOTA在1/4僅開放給媒體的體驗會上，發布了最新的概念車TOYOTA Concept-愛i，車上搭載了人工智慧（AI）和自動駕駛的技術，充滿未來科技感，讓人不得不期待這台車可以盡快成為我們生活中的一部分。
TOYOTA Concept-愛i外型光澤亮麗，車體充滿科幻及流線感，體型並不大但仍可以容納4人，而且還採用了超跑才會配備的剪式車門，整體配備兼具在雍塞的交通下可以輕巧移動的功能及不輸奢華跑車的外型。
而這款概念車所搭載的人工智慧系統，主要是由車上的虛擬助理Yui來執行，Yui可以透過臉部辨識的技術來啟動車輛，也可以和駕駛在車上進行對話，甚至更進一步學習不同駕駛的興趣、喜好及使用習慣，來做出駕駛要求的相應反應。至於自動駕駛的功能，則是Yui將根據駕駛的情緒和疲勞程度來適時給予行車建議及控制車輛，也可以達到完全自動駕駛的功能。
TOYOTA對這台概念車的構想是從駕駛的角度出發，希望打破過往車輛只是工具的觀念，希望可以為駕駛打造一位朋友、貼心的夥伴，因此使用虛擬助理Yui來分析及主動提供駕駛的需求，是這台未來概念車中最大的賣點之一。
(中時電子報)
文章來源：Toyota Concept-i attempts to humanize the cold, driverless future with a charismatic concept at CES 2017
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