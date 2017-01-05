卡列拉斯告別演唱會 7日台體大聆聽天籟之音

聲樂家卡列拉斯告別演唱會台灣場，將於7日在台體大登場，已70歲的卡列拉斯已到達台中，為演唱會準備，他表示期待台灣能喜歡他的音樂、也喜歡他的人。（黃國峰攝）

卡列拉斯（左5）今日現身宣傳記者會，包括台中市長林佳龍（右四）、旺旺中時媒體集團時藝多媒體總經理林宜標（右起）、台灣聲樂家黃莉錦、台中銀行總經理賴進淵、日月千禧酒店總經理劉興旺（左起）、台中市新聞局副局長吳超男、三立集團閣林文創經理陳佩貞、國立台灣交響樂團團長劉玄詠都到場共襄盛舉。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍贈送豐原漆器當作見面禮。（黃國峰攝）

聲樂家卡列拉斯告別演唱會台灣場，將於7日在台體大登場，台中市長林佳龍贈送豐原漆器當作見面禮。（黃國峰攝）

卡列拉斯表示期盼再帶給大家一場絕佳的音樂饗宴。（黃國峰攝）

即將揮別舞台的世界三大男高音之一卡列拉斯告別演唱會，將於7日晚間在台灣體育運動大學登場，演出曲目包括「激情」、「我願」等經典名曲，並首次與國立台灣交響樂團、聲樂家黃莉錦合作，將帶給歌迷回味無窮的天籟之音。

提前抵台的卡列拉斯入住台中日月千禧酒店總統套房，今天下午並舉行告別演唱會記者會，身穿輕便牛仔褲、西裝外套的他精神奕奕。卡列拉斯表示，過去有多次到台灣表演的美好回憶，最喜愛台灣的人，感覺大家對古典音樂都很喜愛。

歡迎卡列拉斯將台灣場告別演唱會選在台中，台中市長林佳龍特別準備豐原特產瓷器贈送給他，林佳龍說，「天籟歌聲將永存全世界樂迷心中」！能邀請到卡列拉斯到台中演出，可說是美夢成真，歡迎聽過他演唱的人要再來聽聽心中的天籟之音、沒聽過得更應該來感受一下。

這場演唱會也將邀請癌症病友免費聆聽，對此，林佳龍特別讚許，他指出，卡列拉斯以自身經歷鼓勵癌友們保持自信與勇氣，積極樂觀對抗病情，招待癌友聽演唱符合其精神，也盼藉此鼓勵患者「每個人都將有機會贏得戰役，擊敗癌症」。

卡列拉斯台灣場告別演唱會將首度與國台交、黃莉錦合作，國台交團長劉玄詠表示，樂團成員相當期待，以往多與樂器演奏家合作，較少與聲樂家配合，今天上午首度與卡列拉斯的指揮彩排，對方對國台交的表演相當讚許。卡列拉斯也稱讚國台交是很棒的伴奏，「這表示台灣對古典音樂的興趣與層次在不斷提升」。

黃莉錦則說，這場演唱會上半場曲目較動感，例如第一曲表演羅密歐與茱麗葉的「詠嘆調」、第二曲則曲風則較傾向西班牙風格舞曲，節奏性強烈。卡列拉斯在接受中時記者專訪時表示，選擇的曲目為這一生來曾唱過的音樂或作曲家作品，風格多是自己喜愛的。

結束世界巡迴告別演唱會後，卡列拉斯將邁入退休生活，他說，未來希望多花時間與家人相處、做喜歡的事情，尤其要花多一些時間在喜愛的足球，這些都是以往忙於演唱而無法做的。

(中時)