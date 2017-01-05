機捷沙包模擬滿載 測試穩定與舒適度

機場捷運5日以沙包模擬滿載乘客，測試穩定度。（甘嘉雯攝）

機場捷運5日模擬滿載乘客，測試穩定度。（甘嘉雯攝）

機場捷運5日以沙包模擬滿載乘客，測試穩定度。（甘嘉雯攝）

機場捷運5日模擬測試穩定度。（甘嘉雯攝）

桃園捷運公司即將在農曆春節前公布試營運方案，5日在A10山鼻站至A11坑口站及A6泰山貴和站至A7體育大學站進行列車最大載重測試，以沙包放置全車，模擬直達車車廂載W3列車載客量約855人的情況下，觀察列車穩定度，並且分析並優化其推進力與牽引力。

(中時)