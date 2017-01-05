蔡英文出訪伴手禮：腕錶、藝術品和胸針

總統府公佈蔡英文總統出訪伴手禮(崔慈悌攝)

總統府公佈蔡英文總統出訪伴手禮(崔慈悌攝)

總統府公佈蔡英文總統出訪伴手禮(崔慈悌攝)

蔡英文總統周六將出訪中美洲四友邦，總 統府今天公布此行準備送給各國元首的伴手禮，包括運動用腕錶、複製畫以及瓷瓶等藝術品。另外也送給四個國家的第一夫人「春仔花纏花胸針」。

蔡總統致贈宏都拉斯總統葉南德茲的紀念品為臺灣廠商Garmin所製造的心率戶外GPS腕錶，內含光學心率感測器、動態資訊紀錄、衛星定位與體適能指標的完整功能。

蔡總統致贈尼加拉瓜總統奧德嘉的紀念品，是被稱為「臺灣第一位雕刻家」的黃土水大師所創作的「水牛群像銅雕」複製品，為其生涯代表作，2009年被文建會登錄為國寶，目前有三件複製品收藏於國美館、北美館及高美館。

蔡總統致贈瓜地馬拉總統莫拉雷斯的紀念品為臺灣重要畫家郭雪湖的作品「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫，郭老師以戲劇化手法描寫1930年代大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶的熱鬧景象，展現了臺灣獨特的文化多元性。

蔡總統致贈薩爾瓦多總統桑契斯的是安達窯出產的「長壽臺灣獼猴瓶」，桑契斯總統為1944年生，恰巧屬猴，這只全手工彩繪的藝術品，瓶上繪製了臺灣獼猴與松樹，有著祝賀長青長壽的吉祥寓意。

總統也將特別致贈四位總統夫人由臺灣纏花藝術師陳惠美所製作的「春仔花纏花胸針」。閩南纏花又稱為「春仔花」，多用於婚慶場合，係以絲線一絲一縷全手工編織而成，結合剪紙、編織、刺繡三種技術，具有高度藝術價值，希望藉此傳達臺灣無所不在的庶民生活美學。

(工商)