代購業者跑腿送貨 遭查獲大量毒品

高巿警保大特勤中隊4日下午1時許，在新光、自強路口，發現有自小客車違規紅燈右轉，攔查時聞到車內有刺鼻味，自稱從事代購的26歲李姓駕駛當場被查獲K他命54小包、重92.48公克、毒咖啡包42小包、277.5公克、搖頭丸2.16公克、一粒眠1000顆、302公克，李男辯稱自己出來跑腿送毒，被查獲的毒品是賣剩要自己慢慢吃的，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)