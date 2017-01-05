中市府舉辦東亞青奧徵圖比賽 106件作品出線
台中市政府教育局舉辦2019年東亞青奧的徵圖比賽，共有LOGO設計、吉祥物設計及運動繪圖三大類主題，吸引全國566件作品投稿，參賽者年齡橫跨國小到高中，最後評選出優選24名、佳作50名及入圍31名，今天（5日）由教育局長彭富源頒獎表揚得獎者，期盼透過徵圖比賽，提升民眾對東亞青奧的認識與參與感。
彭富源表示，東亞青奧是台中舉辦的第一個國際性綜合運動賽事，以「青年活力 綠色奇蹟(East Asia：Young&Green)」為主軸，打造以14至18歲青年活動為主體、強調環保綠能的運動會。透過徵圖比賽，能創造運動盛事與市民之間的連結，也提升民眾對東亞青奧的認識與參與感。
教育局表示，東亞青奧徵圖比賽，共有三大創作類別，分別是LOGO設計、吉祥物設計及運動繪圖；其中LOGO與吉祥物設計作品除了呼應賽會主軸，也融合台中城市意象，運動繪圖則以賽會14項運動種類為主軸，呈現出各項運動的力與美。
這次徵圖比賽共106件優秀作品在市府陽明大樓一樓中庭展覽至明日，希望提供市民優美寧靜的人文空間，也透過文化藝術洗禮，推廣大家對東亞青奧的認識。
(中時)
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